Tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü

06 Ekim 2022 Perşembe, 17:56

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ali Andiç, namaza gitmek için evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne tekerlekli sandalye ile bindi. Asansör yere yaklaşık 1 metre yaklaştığında Ali Andiç, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince sandalye ile birlikte aşağı düştü.

Başını yere çarpması sonucu yaralanan Ali Andiç’i görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Andiç'e ilk müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan Ali Andiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.