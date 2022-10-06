Tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ali Andiç, (90) evinin dış cephesindeki engelli asansörü tam aşağı inmeden tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince düşerek yaşamını yitirdi.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 17:56
Tekerlekli sandalye ile engelli asansöründen düşüp öldü
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ali Andiç, namaza gitmek için evinin dış cephesine yaptırdığı engelli asansörüne tekerlekli sandalye ile bindi. Asansör yere yaklaşık 1 metre yaklaştığında Ali Andiç, tekerlekli sandalyeyi hareket ettirince sandalye ile birlikte aşağı düştü.

Başını yere çarpması sonucu yaralanan Ali Andiç’i görenler 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Andiç'e ilk müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan Ali Andiç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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