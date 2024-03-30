Üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım ederken üzerine duvar yıkılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:08
Üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti
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Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kırman Sokakta bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinin evinde yapılan tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya’nın üzerine evin duvarı yıkıldı.

Kahya ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kahya’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Enes Kahya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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