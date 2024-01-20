'Uzi'yle kadın cinayeti... Nazlı'dan acı haber geldi!
Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş (25) tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Eniz Kurtuluş isimli şüphelinin emniyette verdiği ifadesine göre, Nazlı Elmas'ı suikast silahı olarak bilinen Uzi ile yanlışlıkla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de şüpheli Eniz Kurtuluş'ı yakaladı.
Eniz Kurtuluş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Nazlı Elmas tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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