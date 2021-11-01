Uzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
Şanlıurfa'da bir uzman çavuş 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmek üzere çıktığı yolda jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Ovacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.’nin kullandığı 55 AAT 802 plakalı otomobili takibe aldı.
Hilvan ilçesine bağlı Ovacık ve Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
UYUŞTURUCUYU 200 BİN TL'YE SATMIŞ
Üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır’ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde kirpi tipi zırhlı araç sürücüsü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hanifi N.’nin sorgusunda uyuşturucu maddeyi Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin liraya sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. İfade doğrultusunda Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. 2 zanlı jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Doğalgaza dev zam!
- Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası
- AKP'li başkandan firari isme plaket!