Araştırma: Esrar bağımlılarının Covid'e yakalanma riski daha yüksek
AŞI ETKİNLİĞİNİ AZALTIYOR
World Psychology'de yayımlanan araştırma, madde bağımlılığı olan kişilere yönelik risk tablosunu gözler önüne serdi. Buna göre madde kullanım bozukluğu teşhisi konan kişilerde aşı etkinliği esrar, alkol, kokain, opioidler ve tütünün yoğun kullanımı nedeniyle azalabildiği ortaya kondu.
Araştırmacılar, "Madde kullanım bozukluğu olan bireyler, Covid-19 enfeksiyonu ve enfeksiyonun olumsuz sonuçları açısından yüksek risk altındadır" sonucuna vardı.
MADDE BAĞIMLILARINDA ORAN YÜZDE 7
Araştırmaya göre aşılarını yaptıran ve bağımlı olmayan kişinin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 3,6 olarak belirlenirken, madde bağımlılarında bu oranın ortalama yüzde 7 olduğu ortaya çıktı.
EN YÜKSEK RİSK ESRAR KULLANANLARDA
Madde bağımlıları içinde en yüksek risk ise esrar kullananlarda olduğu görüldü. Esrar bağımlılarında risk, yaklaşık yüzde 8 olarak belirlendi. Bunu yüzde 7,7'yle kokain ve yüzde 7,2'yle alkol kullanımı izledi.
ESRARIN SAĞLIĞA OLUMSUZ ETKİLERİ ROL OYNUYOR
Araştırmaya dahil edilen esrar bağımlılarının Covid-19'a yakalanma riskinin, bu kişilerde sağlık sorunları bulunmasa ve daha genç olsalar bile daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar bu nedenle esrarın akciğerler ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinin risk artışında rol oynamış olabileceğini düşünüyor.
ABD'deki Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü'nün yöneticisi Nora D. Volkow, "Madde kullanım bozukluğu teşhisi bulunan kişiler arasında Covid-19 aşısını teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Volkow, "Aşıdan sonra bile bu grubun yüksek risk altında olduğunu ve Covid-19'a karşı önlemler almaya devam etmesi gerektiğini kabul etmeliyiz" diye ekledi.
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