Araştırma: Esrar bağımlılarının Covid'e yakalanma riski daha yüksek

MADDE BAĞIMLILARINDA ORAN YÜZDE 7

Araştırmaya göre aşılarını yaptıran ve bağımlı olmayan kişinin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 3,6 olarak belirlenirken, madde bağımlılarında bu oranın ortalama yüzde 7 olduğu ortaya çıktı.

EN YÜKSEK RİSK ESRAR KULLANANLARDA

Madde bağımlıları içinde en yüksek risk ise esrar kullananlarda olduğu görüldü. Esrar bağımlılarında risk, yaklaşık yüzde 8 olarak belirlendi. Bunu yüzde 7,7'yle kokain ve yüzde 7,2'yle alkol kullanımı izledi.