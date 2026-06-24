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Uzman çavuş, düğününe 2 gün kala kazada hayatını kaybetti

Uzman çavuş, düğününe 2 gün kala kazada hayatını kaybetti

24.06.2026 13:55:00
Güncellenme:
DHA
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Uzman çavuş, düğününe 2 gün kala kazada hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki uzman çavuş Ali Akçay hayatını kaybetti. Ağrı'da görev yapan ve memleketine izinli gelen Akçay'ın iki gün sonra düğününün olduğu öğrenildi.
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akçay (23), hayatını kaybetti. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yapan Akçay'ın, izinli olarak geldiği kentte 2 gün sonra düğünü olduğu belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Akçay, kurtarılamadı. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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