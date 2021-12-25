TSK'den 24 bin 256 'FETÖ' ihracı

25 Aralık 2021 Cumartesi, 11:18

Milli Savunma Bakanlığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general 24 bin 256 personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 9 bin 360’ı Milli Savunma Bakanı Akar’ın onayıyla olmak üzere toplam 24 bin 256 personel ihraç edildi. 1185 personel hakkında ise idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general ve 10 bin 528 subay bulunuyor.

5 YILDA 500 TATBİKAT

FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 176 büyük operasyon yapılırken Mehmetçik 5 sene içinde 500’e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının muharip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17’ye yükseltilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar geçen sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da son 5 senede harekat uçuşu sayısını artırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısının artırılmasına yönelik de önemli çalışmalar hayata geçirildi. Çalışmalar sonucunda MSB'nin personel sayısı 440 bin 293’ü askeri personel olmak üzere toplam 479 bin 833 oldu.