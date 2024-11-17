Uzman çavuş pansiyonda ölü bulundu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde görevli uzman çavuş, Erzincan’da kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.

Uzman çavuş pansiyonda ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 13:07

Olay, Erzincan merkezde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Pülümür ilçesi jandarma komutanlığı emrinde görevli uzman çavuş Mustafa A. (27) mazeret iznine ayrıldıktan sonra Erzincan’a gitti.

Burada bir pansiyonda kalan uzman çavuşun telefonlarına cevap vermemesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye yardımıyla odaya giren ekipler, uzman çavuşun cansız bedeniyle karşılaştı.

Kafasında mermi yarası bulunan uzman çavuşun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #uzman çavuş #pansiyon #ölü bulundu

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