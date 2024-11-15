Ankara'da evli çift evlerinde ölü bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde evlerinde cesetleri bulunan evli çiftin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ankara'da evli çift evlerinde ölü bulundu
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DHA / AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 23:07

Zafer Mahallesi Gordion Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Ali Osman Er (39) ve Medine Er (54) çiftinden dün akşamdan bu yana haber alamayan komşuları, polisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkondan içeri giren ekipler, yatak odasında çiftin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

BOĞALGAZ ŞÜPHESİ

Bu arada doğalgaz dağıtım firmasının görevlileri, kombinin baca borusunun yerinden çıktığını tespit etti.

Doğalgaz zehirlenmesinden yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Etiketler: #Ankara #neden #Ölüm

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