Uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu
Hatay’da görev yapan Uzman Çavuş Doğukan T., iddiaya göre; nişanlısıyla görüntülü konuşma yaptığı esnada şaka yapmak isteyerek başına tabanca dayadı. Uzman Çavuş tabancanın ateş almasıyla hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Doğukan T. nişanlısı ile görüntülü görüşme yaptığı esnada başına tabanca dayadı. Doğukan T., başına dayadığı tabancanın ateş almasıyla başından vuruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Doğukan T., dün akşam saatlerinde kaldığı evde tabancayla başına ateş etti.
Arkadaşlarının ihbarıyla ambulansla hastaneye kaldırılan Doğukan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzman çavuşun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğukan T.'nin nişanlısı ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaptığı, görüşmede şaka amaçlı tabancasını başına dayadığı ve bu sırada silahın ateş aldığı iddia edildi.
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