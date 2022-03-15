Sağlıkta da eşitsizlik var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, tarafından “Sağlıkta Cinsiyet Eşitsizliği” isimli bir rapor hazırlandı. Raporda, sağlıkta cinsiyet eşitsizliğine dair önemli bulgulara yer verildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Sağlıkta Cinsiyet Eşitsizliği” raporunun sunumunu yaptı.
Raporda, Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurum Endeksi'ne göre, Türkiye’nin 144 ülke arasında 131. sırada bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, sağlıkta cinsiyet eşitsizliğine karşı şu öneriler sıralandı: “Halk sağlığı kurumlarında isteyerek kürtaj hizmetlerinin kaldırılması ile birlikte tıbbi müdahale olmadan gerçekleşen düşüklerde artış yaşanmıştır. Dolayısıyla anne ölümlerinde de artış kaydedilmiştir. Bu doğrultuda kürtaj hizmetlerinin tekrar düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kadınlara özgü hastalıklara karşı geliştirilmiş sağlık uygulamalarının diğer birçok hastalık ve tedavide olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınması, her kadına belli aralıklarla meme kanseri taramalarının ve HPV aşısı gibi uygulamaların ücretsiz sunulması önemlidir.”
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