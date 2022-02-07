Uzman çavuş, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
Adana’da uzman çavuş Ogün K. (24), apartmanda tartıştığı Özkan B.’yi tabancasıyla vurarak, ağır yaraladı. Özkan B., hastaneye kaldırılırken, kaçan Ogün K. de polis ekiplerince yakalandı.
Olay, öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi. Binanın 8’inci katındaki merdivende karşılaşan uzman çavuş Ogün K. ve Özkan B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ogün K., tabancasıyla Özkan B.’ye ateş etti. Kasığından vurulan Özkan B., kanlar içinde yerde kalırken, Ogün K. de olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özkan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özkan B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Çalışma başlatan polis de Ogün K.’yi kısa sürede Sarıçam ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Ogün K.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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