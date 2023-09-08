Uzman çavuşa döner bıçaklı saldırı!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde halk otobüsünde küfürlü konuştuğu öne sürülen şahsı uyaran uzaman çavuş, döner bıçaklı saldırıya uğradı.
İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında, dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Çanakkale’de görev yapan ve izne gelen uzman çavuş E.A., ailesinin yanına gitmek için halk otobüsüne bindi.
İddiaya göre, halk otobüsünde bulunan Orhan Ç., küfürlü konuştuğu için uzman çavuş tarafından uyarıldı. Küfür etmeyi sürdürmesi üzerine otobüsten indirilen Orhan Ç.’yi yurttaşlar darbetti.
UZMAN ÇAVUŞU ELİNDEN YARALADI
Bu sırada durağın yanındaki dönerci dükkanına giren şahıs döner bıçağını alarak otobüsün içinde bulunan uzman çavuşu elinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Burada yapılan müdahale sonrasında uzman çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında bulunan kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İşte tablo tablo memur ve emekli maaşları
- İstanbul’a sürpriz isim!
- İktidardan emeklilik açıklaması
- Erbaş iddiaları affetmedi
- Maaş zammında yeni dönem