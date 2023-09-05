Sakarya'da iş merkezinde 'bıçaklı' kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:01

Güncelleme: 05.09.2023 - 19:01

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Birkent İş Merkezi’nin üst katındaki kahvehanede S.G. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın yerini kavgaya bırakmasının ardından saldırgan, yanında bulunan bıçakla S.G.’yi yaraladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.