Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:43
Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.


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