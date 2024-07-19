Uzman çavuşun tabancayla vurduğu bacanağı 21 gün sonra hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:12

Güncelleme: 19.07.2024 - 09:32

Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı’nda, 28 Haziran’da saat 12.30 sıralarında Uzman Çavuş Gökhan Çelik, geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Çelik ve bacanağı Murat Akdöker ile konuşmak üzere buluştu.

Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma yaşanınca Gökhan Çelik, belinden tabancasını çıkarınca Hatice Çelik, panik ve korku içerisinde araçtan inip kaçmaya çalıştı.

Bu sırada Gökhan Çelik, otomobilde direksiyonun babında bulunan bacanağı Akdöker’e, ardından da kaçmaya çalışan eşine ateş etti. Bu sırada seken kurşunlar tesadüfen olay yerinde bulunan İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz’e (57) isabet etti.

EŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olduğu belirlenen Akdöker, Ağca ve Alagöz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aktöker’in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelisi Çelik ise olay yerinde polisin teslim olması ile ilgili uyarısına rağmen kaçmaya çalışınca ayağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan Çelik, daha sonra yakalanarak tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Çelik’in bacanağı Murat Akdöker ise tedavi gördüğü özel hastanede 21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.