Uzman Diyanet-Sen'den 'Papa' tepkisi: 'Milletimiz, değerlerine yönelik saygısızlığı tarih bilinciyle değerlendirecek ve gereken tepkiyi gösterecektir'

1.12.2025 12:17:00
Cumhuriyet/Ankara
Uzman Diyanet-Sen'in Papa'nın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, diplomasiye önem veren bir devlettir. Ancak diplomatik misafirperverlik, milletimizin değerlerinin ve tarih bilincinin göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. Milletimiz, kendi değerlerine yönelik her türlü imayı ve saygısızlığı tarih bilinciyle değerlendirecek ve gereken tepkiyi gösterecektir" denildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Uzman Diyanet-Sen’den 'hassasiyet uyarısı' geldi. Sendikadan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Ziyaretin, program içeriği ve sembolik tercihler nedeniyle hassasiyet doğurduğunun belirtildiği açıklamada, "Özellikle ziyaretin, Papa 2. Urbanus’un Birinci Haçlı Seferi çağrısının 930. yılına denk gelmesi, tarihsel hafızamız açısından dikkatle ele alınması gereken bir durumdur" denildi.

"GAZZE'YE İLİŞKİN NET TAVIR KOYMADI"

Haçlı Seferleri'nin milletin hafızasında büyük acılarla anılan bir dönem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu çerçevede, ziyarette bu tarihe dair herhangi bir öz eleştiri veya hassasiyet gösterilmemesi düşündürücüdür. Papa’nın barış ve diyalog vurgularına rağmen, Gazze’deki insanlık dramına ilişkin açık ve net bir tavır ortaya koymaması, evrensel adalet söylemleriyle çelişmektedir. İznik’te gerçekleştirilen dini törenler ve Patrikhane’ye verilen dolaylı destek niteliğindeki mesajlar, sadece dini değil, siyasi-teolojik bir stratejinin parçası olarak görülmektedir. Bu durum ülkemizin egemenlik hakları açısından titizlikle takip edilmelidir.

Papa’nın karşılanması sırasında “Taleal-Bedru Aleyna” ilahisinin tercih edilmesi ve Papa’nın kıyafetlerini çağrıştıran kostümlerin kullanılması, milletimizin dini ve kültürel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Gerçek bir diyalog, Papalık kurumunun tarihteki rolüyle yüzleşmesini ve adalet temelinde bir yaklaşım geliştirmesini gerektirir. Türkiye ise her zaman farklı inançların güven içinde yaşadığı bir medeniyet merkezidir" ifadeleri kullanıldı.

"DİPLOMATİK MİSAFİRPERVERLİK, DEĞERLERİN GÖZ ARDI EDİLMESİ ANLAMINA GELMEMELİ"

Açıklamanın sonuç kısmında ise şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, diplomasiye önem veren bir devlettir. Ancak diplomatik misafirperverlik, milletimizin değerlerinin ve tarih bilincinin göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. Bu sebeple ilgili kurumları; Tarihsel ve kültürel hassasiyetleri gözetmeye, dini ve milli sembollerimizin yanlış kullanılmasına izin vermemeye, milletimizin onurunu ve beklentilerini önceleyen bir diplomasi yürütmeye davet ediyoruz. Milletimiz, bin yıl önce ne idiyse bugün de aynı şuur ve ferasetle, kendi değerlerine yönelik her türlü imayı ve saygısızlığı tarih bilinciyle değerlendirecek ve gereken tepkiyi gösterecektir."

