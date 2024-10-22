Uzman doktor uyardı: Her 8 kadından biri meme kanseri ile karşılaşıyor

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” her yıl Ekim ayı boyunca kutlanarak, hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi’nde görevli Radyoloji Uzmanı Dr. Marina İskender de, Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kadın sağlığının önemini vurgulayan İskender, meme kanserinin çok yaygın olduğunu, ancak erken teşhisin ise hayat kurtardığının altını çizerek, “Her 8 kadından biri, hayatının belli bir döneminde meme kanseri ile karşılaşıyor, ancak erken evrede tespit edilen meme kanserlerinin tedavi edilme ihtimali yüzde 100’e yakın. Bu nedenle hep söylediğimiz gibi erken teşhis, hayat kurtarıyor.” İfadelerini kullandı.

"20 YAŞINDAN İTİBAREN HER KADIN KENDİ KENDİNE MUAYENE YAPMALI"

20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kendi kendine muayene yapmasının ve yılda bir kez doktora görünmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Marina İskender, “Memedeki kitlelerin yüzde 80’i kendi kendine yapılan bu aylık muayenelerde tespit edilebiliyor” şeklinde konuştu.

"ERKEN TEŞHİS İÇİN MAMOGRAFİ KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP"

Mamografinin erken teşhis açısından da kritik bir yöntem olduğunu ifade eden Dr. İskender, “40 yaşından itibaren tüm kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. Çünkü mamografi ile meme kanserinin erken evrede tespit edilmesi, tedavi başarısını yüksek oranda artırıyor” dedi. Ayrıca, birinci derecede aile bireylerinde meme kanseri öyküsü bulunan ve genetik yatkınlığı olan kadınların 40 yaşından önce mamografi çektirmesi gerektiğini de vurguladı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA, ÜCRETSİZ HİZMET

Ataşehir’de bulunan Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi, son teknoloji cihazlarıyla ücretsiz sağlık hizmetini kadınlara özenle sunuyor. Merkeze gelerek, sağlık kontrollerini yaptıran kadınlar, bu sayede meme kanserine karşı önemli bir adımı tamamlamış oluyor. Dr. İskender, “Ataşehir’de yaşayan vatandaşlarımız, herhangi bir ücret ödemeden uzman doktor muayenesinden geçebilir ve gerekli görüldüğünde ultrasonografi veya mamografi tetkikleri yapılabilir” diye ekledi. Erken teşhis için herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Dr. İskender, “Kendiniz ve sevdikleriniz için kontrollerinizi yaptırın; sağlık her şeyden önce gelir, ihmal etmeyin” şeklinde uyarıda bulundu.