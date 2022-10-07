Uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

07 Ekim 2022 Cuma, 11:51

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere uzman erbaş alımı yapılacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 10-20 Ekim tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?