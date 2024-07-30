Uzmandan çarpıcı uyarılar: 54 yıl önceki hastalık geri döndü

Yayınlanma: 30.07.2024 - 21:42

Güncelleme: 30.07.2024 - 21:42

İki haftadan uzun süren öksürüklerde kesinlikle doktora başvurulması gerektiği belirtilirken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, boğmaca çocukların sürekli öksürmediğini ancak kusma, şiddetli terleme gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.

Ekol TV’ye konuşan Ceyhan, derin nefes alma şeklinde ortaya çıkan öksürük nöbetlerinin boğmacaya dönüşebileceği konusunda anne ve babaları uyardı.

Ceyhan, “Nöbetler şeklinde gelir boğmaca, çocuk sürekli öksürmez. Çocuk morarır, uzun sürerse de kusar. Belirtileri şiddetli öksürük, kusma ve terleme” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Bir solunum yolları enfeksiyonu olarak bilinen boğmacanın semptomlarının uzun sürdüğü bildirilirken, Avrupa ülkeleri 0 ile 6 yaş arasındaki çocukları etkileyen hastalık için alarm durumuna geçti. Geçen yıl dünyada 25 bin olan vaka sayısı ise 2024’ün ilk 3 ayında 32 binlere dayandı.

Temmuz’da İngiltere’de 8, Fransa’da ise 17 kişinin boğmaca nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye’de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Prof. Dr. Ceyhan, boğmacanın virüs değil bir bakteri olduğuna dikkat çekerken, tek çarenin aşı olduğunun altını çizdi.