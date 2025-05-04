Uzmanı olmadığı projeden 1850 Avro kazandı

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:20

İktisat alanında uzman olan üniversite rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper söz konusu projede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanmış gibi gösterildi. Tunçsiper’in proje personel zaman çizelgesindeki “Çıktı Kodu-Çıktı Adı” bölümünde ‘Pilot eğitimi desteklemek üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların ve araç kutusunun geliştirilmesi’, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların geliştirilmesi - eğitim portalı ve yazılım araçları’ ifadeleri yer aldı. Tunçsiper‘in proje kapsamında harcadığı mesainin karşılığı olarak bin 850 Euro ödeme aldığı öğrenildi.