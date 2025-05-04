Uzmanı olmadığı projeden 1850 Avro kazandı
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2020’de “Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomisinde Yetişkin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi-Zero-Waste” projesine kabul edildi.
İktisat alanında uzman olan üniversite rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper söz konusu projede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanmış gibi gösterildi. Tunçsiper’in proje personel zaman çizelgesindeki “Çıktı Kodu-Çıktı Adı” bölümünde ‘Pilot eğitimi desteklemek üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların ve araç kutusunun geliştirilmesi’, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların geliştirilmesi - eğitim portalı ve yazılım araçları’ ifadeleri yer aldı. Tunçsiper‘in proje kapsamında harcadığı mesainin karşılığı olarak bin 850 Euro ödeme aldığı öğrenildi.
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