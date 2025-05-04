Uzmanı olmadığı projeden 1850 Avro kazandı

İzmir Demokrasi Üniversitesi 2020’de “Avrupa’da Sıfır Atık Döngüsel Ekonomisinde Yetişkin Yeterliliklerinin Geliştirilmesi-Zero-Waste” projesine kabul edildi.

Uzmanı olmadığı projeden 1850 Avro kazandı
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

İktisat alanında uzman olan üniversite rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper söz konusu projede bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanmış gibi gösterildi. Tunçsiper’in proje personel zaman çizelgesindeki “Çıktı Kodu-Çıktı Adı” bölümünde ‘Pilot eğitimi desteklemek üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların ve araç kutusunun geliştirilmesi’, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili kaynakların geliştirilmesi - eğitim portalı ve yazılım araçları’ ifadeleri yer aldı. Tunçsiper‘in proje kapsamında harcadığı mesainin karşılığı olarak bin 850 Euro ödeme aldığı öğrenildi. 


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