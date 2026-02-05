Uzmanından ezber bozan uyarı: İstanbul değil Marmara depremi! 10 il birden etkilenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı"nda konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, beklenen büyük felakete dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eyidoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelecek 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin yalnızca İstanbul'u değil, tüm bölgeyi sarsacağını ifade etti.

"7 İLA 10 İL DOĞRUDAN ETKİLENECEK"

Kamuoyunda kullanılan "İstanbul depremi" ifadesinin eksik olduğunu dile getiren Eyidoğan, sarsıntının merkezinin Marmara Denizi olacağına dikkat çekti. Eyidoğan, "Deprem İstanbul'un içinde değil, denizin içinde olacak. Bu durum, Marmara’ya kıyısı olan 7 ila 10 ilin tamamını etkileyecek bir felaket demektir. Bu nedenle süreci 'Marmara depremi' olarak okumalıyız" diye konuştu.

YIKIM SADECE FAYLA AÇIKLANAMAZ

Deprem büyüklüğünün etkileme alanının fay hattından çok daha geniş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eyidoğan, 1999 Gölcük depremini hatırlatarak şunları söyledi:

"İçinden fay geçen ancak yıkılmayan, buna karşın faydan çok uzakta olup yerle bir olan iller var. Eğer olayı sadece faya bağlasaydık, Gölcük merkezli depremde Avcılar yıkılmazdı. Büyük depremler bölge depremleridir; şayet yapıda veya zeminde bir hata varsa, deprem o hatayı mutlaka bulur ve yıkar."

"KURTULUŞ ÜMİDİ YOK" UYARISI: YER SEÇİMİ VE DENETİM HAYATİ

Hatalı şehir planlaması ve zemin etüdü eksikliğinin felaketi tetiklediğini belirten Eyidoğan, sıvılaşma ve heyelan bölgelerinin imara açılmasının en büyük yanlış olduğunu söyledi. İnşaat sürecindeki eksikliklere de değinen Eyidoğan, "Olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata, buraları imara açmak ikinci hata. Yapı üretim sürecindeki bu zincirleme yanlışlar bir araya gelince, depremden kurtuluş ümidi kalmıyor" diyerek etkin denetim çağrısında bulundu.