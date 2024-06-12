Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 12.06.2024 - 09:32

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bugün ise en sıcak günlerden biri daha yaşanıyor. Peki, Uzmanlar açıkladı: Hava ne zaman serinleyecek?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul’da hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde de yine 30 derecenin üzerinde seyredecek.

Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava serinleyecek.

Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece.