Uzmanlar açıkladı: Hava ne zaman serinleyecek?
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yeni bir hava durumu raporu yayınladı. Peki, Uzmanlar açıkladı: Hava ne zaman serinleyecek?
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdüyor. Termometreler birçok kentte 40 dereceye dayandı. Bugün ise en sıcak günlerden biri daha yaşanıyor. Peki, Uzmanlar açıkladı: Hava ne zaman serinleyecek?
HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul’da hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde de yine 30 derecenin üzerinde seyredecek.
Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava serinleyecek.
Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece.
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