İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.68 oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2024 Pazartesi, 11:29
İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, şehirde barajların ortalama doluluk oranı 9 Haziran'da 76.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 76.68 oldu.

İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü

İSKİ'nin verilerine göre 10 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü
  • Alibey Barajı yüzde 47.1
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 71.25
  • Darlık Barajı yüzde 74.54
  • Istrancalar Barajı yüzde 29.15
  • Kazandere Barajı yüzde 68.01
İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü
  • Elmalı Barajı yüzde 78.17
  • Ömerli Barajı yüzde 89.52
  • Pabuçdere Barajı yüzde 66.93
  • Sazlıdere Barajı yüzde 59.6
  • Terkos Barajı yüzde 86.19
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