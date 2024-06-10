İSKİ duyurdu: İstanbul’da barajların doluluk oranı düştü
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.68 oldu.
İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, şehirde barajların ortalama doluluk oranı 9 Haziran'da 76.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 76.68 oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 10 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 47.1
- Büyükçekmece Barajı yüzde 71.25
- Darlık Barajı yüzde 74.54
- Istrancalar Barajı yüzde 29.15
- Kazandere Barajı yüzde 68.01
- Elmalı Barajı yüzde 78.17
- Ömerli Barajı yüzde 89.52
- Pabuçdere Barajı yüzde 66.93
- Sazlıdere Barajı yüzde 59.6
- Terkos Barajı yüzde 86.19
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