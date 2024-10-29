Uzmanlar çocuk gelişiminde ilgi ve sevgiyi etken olarak niteliyor: Ebeveyn tavrı önemli

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Uzman psikolog Servet Aşan, çocuk istismarına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Aşan, ihmal ile istismarın ayrı konular olduğunu belirterek, “Çocuk istismarı, bir çocuğa bir yetişkin tarafından zarar verici yaklaşımları kapsar. Ancak çocuğun ihtiyaçlarına yönelik ihmaller bir süre sonra maalesef istismara dönüşebiliyor. Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, eğitim, sevgi ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmadığında çocuğun istismara maruz kalma ihtimalleri de artıyor. Bir süre sonra ebeveynlerinin de bu yaklaşımları daha ileriye seviyelere dönüşebiliyor. Bu süreç artık maalesef istismarın kapılarını aralıyor” dedi.

Hukukçu Doğan Erkan, toplumdaki birçok istismarın temelinde çocuklukta görülen istismarların olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklukta görülen ebeveyn şiddeti kadının gelecekte flört şiddetini kanıksar hale gelmesine neden oluyor. Aslında hakların bütünlüğü ve korunma mekanizmalarının da bütünlüğüne delalet ediyor mesele. Çocuk hakları ve koruma mekanizmaları geliştirilmeyince kadın haklarının da ihlaline kaynaklık ediyor. Çocuğun maruz kaldığı psikolojik şiddete karşı bilinçlendiren kamusal mekanizmalar ve eğitim programları yok. Ancak kamusal, uzmanların eğitim sisteminin parçası oldukları mekanizmalar ile toplumsal tutumların alınabildiği örgütlü bir toplumla tüm bunların bir arada olduğu modellerde hakların mücadelesi sağlanabilir” dedi.

HER GÜN BEŞ ÖLÜM

Pedagog Ebru Şan ise “Çocuk istismarı çocuklar üzerinde fiziksel ve psikososyal olumsuz etkiler de bırakıyor” diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini aktaran Şen, dünyada her gün çocuk istismarından dolayı beş çocuğun yaşamını yitirdiğini, dört kız çocuğundan biri ya da beş erkek çocuğundan birinin de cinsel tacize uğradığını belirtti.