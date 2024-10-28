Datça'da insanlık dramı: 9'u çocuk 15 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Tekneden yandım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Datça ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı.
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