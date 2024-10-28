Datça'da insanlık dramı: 9'u çocuk 15 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Tekneden yandım çağrısı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Datça'da insanlık dramı: 9'u çocuk 15 göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:44

Datça ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-112) tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarıldı.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler