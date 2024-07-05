Uzmanlar ekonomik krizin madde bağımlılığını artırdığına dikkat çekti: ‘Geçim derdi ağır basıyor’

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Artan ekonomik kriz ve neden olduğu gelecek kaygısı gençleri uyuşturucu bataklığına sürüklüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan verilere göre uyuşturucuya olan eğilim yıldan yıla artıyor. Aynı zamanda madde bağımlılığı yaşı da giderek düşüyor. Psikiyatrist doktor Ayhan Akcan, artan uyuşturucu madde bağımlılığının temin edilebilirlik düzeyiyle alakalı olduğuna dikkat çekerek “Dağıtımı, satımı, alımı ve kullanımıyla ilgili bir narkotik sorunu var” dedi.

Kullanma yaşının düşüşünü aile ve arkadaş ortamına bağlı olarak değerlendiren Akcan, “Ailede kullanıcı bulunan çocuklarda küçük yaşlarda kullanma eğilimi elbette daha fazla. Onun dışında madde ile ilk tanışma genelde akran teşvikiyle oluyor. ‘Bir kere denemeyle bir şey olmaz’ deniliyor, ardından ilk denemede oluşan ‘iyilik hali’ olarak adlandırdığımız durum sonrasında beyin organik bir ödül olarak algılayıp bağımlı hale geliyor” diye konuştu.

"GÖÇ BÖLGELERİNDE YAYGIN"

Sosyo-kültürel ve ekonomik durumun insanları bağımlılığa ittiğini kaydeden Akcan, “Büyük metropollerde henüz kentleşememiş, göç etmiş kesimlerde uyuşturucuyu sıklıkla görüyoruz. Özellikle desteği olmayan, çocuğunu kontrol edemeyen ailelerde uyuşturucu daha kolay yer buluyor. Ekonomik kriz de burada önemli bir etken. Krizle beraber insanlar geçim derdine düşüyor, annelik-babalık rolüyle ilgilenemiyor. Çocuklar anne-baba ilgisi göremeyince bu sahte iyilik dediğimiz, kendini başka bir ortamda hissettiren maddeleri kullanmaya başlıyorlar ve devam ettiriyorlar. Ekonomik kriz anne-babaların çocuklar üzerindeki kontrolünü de kaldırdı” ifadelerini kullandı.