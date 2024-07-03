Finlandiya'dan AB ülkelerine çağrı: Savaş ekonomisine geçilmeli

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:55

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:55

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa'nın bir "savaş ekonomisine" geçmesi gerektiğini söyledi.

Stubb, "Avrupa'nın bir 'savaş ekonomisine' geçmesi gerekiyor" dedi.

Stubb, savunma sanayine uzun vadeli bir perspektif kazandırmak için Avrupa'nın silah siparişlerini bir havuzda toplaması gerektiğini söyledi.

Stubb ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası'nın "kırmızı çizgilerinin" ötesine geçmesi ve savunma sanayini güçlü bir şekilde finanse etmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

"Şu anda ateşkes için bastırmak söz konusu değil, gerçek bir barış müzakeresi yapılmalı. Rusya'nın anladığı tek şey güç. Bu nedenle Ukrayna'ya şimdi ne kadar çok yardım edebilirsek, savaşı o kadar hızlı sona erdirebiliriz" diyen Stubb, Avrupa'yı bir yandan Ukrayna'ya desteğini arttırırken diğer yandan da hem geleneksel askeri hem de Rusya'nın hibrid savaşına karşı kendi savunma kapasitesini arttırmaya çağırdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen daha önce Avrupa'nın şu anda acil bir savaş tehdidiyle karşı karşıya olmadığını, ancak buna hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti.

Leyen'e göre olası bir silahlı çatışmaya hazırlık, AB üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin reformu ve yeniden yapılandırılmasından oluşmalıdır.