Uzmanlar ‘kolesterol’ uyarısı yapadursun çoğu kişi için asıl sorun proteine ulaşabilmek

Her yıl Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan art arda “kolesterol”, “fazla kırmızı et tüketimi” ve “sağlıklı beslenme” uyarıları geliyor. Ancak ekonomik krizin derinleştiği Türkiye’de geniş kesimler için gündem sağlık riski değil, sofraya et koyabilmek. Artan fiyatlar nedeniyle yurttaşlar kurbanlık almak bir yana kıyma ve temel protein ürünlerine dahi ulaşmakta zorlanıyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki erime, bayram sofralarının da değişmesine neden oldu. Geçmişte paylaşım ve dayanışmanın simgesi olan Kurban Bayramı, bugün birçok aile için “Et alabilecek miyiz?” kaygısıyla karşılanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Emrah Kırımlı, yetersiz beslenmenin özellikle çocuklar üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını söyledi. Kırımlı, çocukların yüzde 70’inin düzenli protein tüketemediğine dikkat çekerek bunun yalnızca kilo kaybı değil gelişim bozuklukları yarattığını belirtti. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara işaret eden Kırımlı, yetersiz beslenmenin çocuklarda “boy uzamaması” ve gelişim geriliği olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Kırımlı ayrıca çocukluk döneminde yaşanan protein, demir ve vitamin eksikliklerinin ilerleyen yıllarda da sağlık sorunlarına zemin hazırladığını söyledi.

Ekonomik krizle birlikte yalnızca et değil, balık ve diğer besleyici gıdalara erişimin de zorlaştığını vurgulayan Kırımlı, Türkiye’de demir eksikliği, kansızlık ve vitamin yetersizliklerinin yaygınlaştığını söyledi. Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) yapılan testlerde çok sayıda kişide B vitamini ve D vitamini eksikliği görüldüğünü belirten Kırımlı, düşük gelirli yurttaşların daha ucuz ve besin değeri düşük gıdalara yönelmek zorunda kaldığını ifade etti. Yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyleyen Kırımlı, “İnsanlar daha kolay hastalanıyor, çocuklar potansiyellerini gerçekleştiremiyor” dedi.

‘SAĞLIKLI BESLENME SINIFSALLAŞTI’

Türkiye’nin deniz ürünleri açısından büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın yurttaşların balığa da erişemediğini belirten Kırımlı, sağlıklı beslenmenin giderek sınıfsal bir mesele haline geldiğini söyledi. Kırımlı, hamilelik dönemindeki yetersiz beslenmenin dahi çocukların zihinsel gelişimi üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.