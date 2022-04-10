Uzmanlar sahura kalkma konusunda uyarıyor

10 Nisan 2022 Pazar, 00:00

Halk arasında beslenme konusunda doğru olarak bilinen birçok yanlış, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor.

Özellikle Ramazan ayında öğün sayısı düşmesiyle değişen beslenme düzeni, dikkat edilmediği takdirde birçok risk faktörünü oluşturuyor. Dengeli beslenmeyle birlikte bol su tüketimi hayati önem taşırken, sahura kalkmadan tutulan oruçlar büyük problemlere neden olabiliyor. Sahurda yenilen ağır yemekler gece yavaşlayan metabolizmayla birlikte bireylerde kilo almaya ve hazımsızlığa neden olabiliyor. Uzmanlar ise dengeli ve sağlıklı beslenmeyle Ramazan ayının herhangi bir sağlık problemi yaşanmadan ve kilo verilerek geçirilebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

“İFTAR İLE SAHUR ARASINDA EN AZ 2 LİTRE SU TÜKETİLMELİDİR”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyetisyeni Mutlu Oğuz, özellikli iftar ile sahur arasında bol su tüketiminin birçok olumsuzluğun önüne geçilebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bireyden bireye değişkenlik gösteren besin dengesi konusunda da konuşan Oğuz, “Oruç tutulurken, bireylerin beslenme şeklini ve öğün sayısını değiştirmesi gerekir. Ramazan ayında öğün sayısı; üç öğünden iki öğüne inmekte ve buna bağlı olarak kişiler özellikle hamur işleri ve tatlıların tüketimini arttırarak beslenme şekillerini olumsuz yönde değiştirmektedirler. Ramazan ayında kişilerin yaş, boy, cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre alması gereken enerji, protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral ihtiyacının değişmediği unutulmamalı, sağlığın korunması açısından yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Havaların sıcak olmasından dolayı iftar ile sahur arasında en az 2 litre su tüketilmelidir. Yapabiliyorsak eğer iftar ile sahur arasında 2 ara öğün ilave etmeliyiz. Bu ara öğünlerde de tercihimiz meyve, yoğurt, hafif sütlü tatlılar olabilir” dedi.

“SAHURA MUTLAKA KALKILMALIDIR”

Gerek uyku düzeninin gerekse tam acıkmamadan dolayı sahur öğününün atlanması hakkında konuşan Diyetisyen Mutlu Oğuz, uyarılarda bulundu. Sahura kalkılmadığı takdirde yan etkilerin oluşabileceğini belirten Mutlu Oğuz, şu ifadeleri kullandı: