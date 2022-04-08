Yeşim Salkım’ın teyzesi Nermin Uzman son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım’ın teyzesi Nermin Uzman, Üsküdar Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında babası Dursun Salkım'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım aylar sonra bir acı daha yaşadı.
Yeşim Salkım'ın teyzesi Nermin Uzman tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nermin Uzman’ın cenaze namazı, Üsküdar Şakirin Camisi’nde kılındı. Cenazeye, Yeşim Salkım'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler ile Uzman ve Salkım ailesi, aile dostları katıldı.
Taziyeleri Yeşim Salkım bizzat kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nermin Uzman, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken Yeşim Salkım’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defin edildi.
Yeşim Salkım'ın 'meleğim' dediği teyzesi Nermin Uzman bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Nermin Uzman geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Yeşim Salkım, teyzesi için sevenlerinden dua istemiş ve ''Şekeri aldığı ilaçlardan dolayı çok yükselmiş. Sıvı takviyesi yapıyorlar. Yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı. Dualarınızı bekliyoruz. Sadece bilgilendirmek istiyorum beni seven, destekleyen takipçilerimi'' ifadelerini kullanmıştı.
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