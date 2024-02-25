Uzmanlar son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekti: Güvende hissetmiyoruz

Adalet kavramının sorgulanması, cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle yurttaş kaygılı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00
Uzmanlar son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekti: Güvende hissetmiyoruz
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Türkiye’nin Şiddet Haritası’na göre aile içi şiddet, akran cinayetleri, çocuklar arasında silah ve bıçak kullanımı arttı. Cezaların caydırıcı olmaması, kurumların sorunu çözememesi nedeniyle yurttaşlar artık sokağa çıkmaya dahi korkar oldu.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyolog, Prof. Dr. Yaprak Civelek şiddetin tek boyuttan beslenen bir sorun olmadığına dikkat çekti. Civelek, son yıllarda toplumsal kurumların işleyiş biçimlerindeki aksaklıklar ile yurttaşların toplumsal refahları arasında ciddi bir sarsıntı yaşandığını belirtti. 

‘YENİ DÜZENLEMELER GEREK’

Prof. Civelek sözlerine şöyle devam etti: “Yürürken bile kimse kendini güvende hissetmiyor. Bireylerin sosyal devlete dair beklentileri azalıyor. Aile, din, eğitim, hukuk, siyaset, sağlık bunlar birer kurumdur ve birbirlerini etkiler. Örneğin ekonomik krizin getirileri aile yapılarını değiştirdi. Şefkatin, vicdanın sorgulandığı olaylara tanıklık ettik. Toplumsal kurumların sağlıklı biçimde analiz edilmelerine, bu doğrultuda yeniden düzenlenmelerine ihtiyacımız var.” 

‘ŞİDDET ÖĞRENİLEN BİR DAVRANIŞ ŞEKLİDİR’

Şiddet çocuklar arasında da arttı. Önceki gün Bağcılar’da 8. sınıf öğrencisi H.Ç.Ç. (13), okulda tartıştığı sınıf arkadaşı R.U.Y’yi evinin önünde bıçakladı. Dizinden iki darbe alan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası annesi N.S. gazetemize konuştu. Anne S., “Oğlumun başına bunun gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Bunu 13 yaşındaki birisi yaptığı için daha çok üzgünüm. Bu yaşananı herkes duysun ki aileler toplumun nereye gittiğini görsün, çocuklarına daha özenli olsun” ifadelerini kullandı. 

Klinik psikolog Dr. Bora Küçükyazıcı ise “Çocuklar gördüğünü uygular. Şiddet, öğrenilen bir davranış biçimidir. Spora, kültüre ve sanata teşvik edilmemeliler” dedi.


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