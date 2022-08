Uzmanlar uyardı: Çocukların yeterli protein tüketememesi zihinsel gelişimi olumsuz etkiliyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yurttaşlar et tüketemeyecek duruma geldi. Yurttaşlar etin yerine geçebilecek baklagilleri bile zor alırken uzmanlar yetersiz beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Demirok, “Kırmızı et önemli bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Kırmızı etin az tüketiminde anemi (kansızlık) yüksek oranda görülebilir. Kırmızı et tüketmeyen bireyler, vitamin ve minarelleri başka gıdalardan alamazlarsa ileriki dönemlerde birçok hastalığa davetiye çıkarmış olabilirler” dedi. Demirok, çocukluk döneminde protein alımına vurgu yaparak “Çocukluk dönemlerinde özellikle protein alımı çok önemli çünkü çocukların gelişimleri ve sağlıklı büyümeleri için yeterli protein almaları lazım. Dünyada her yıl milyonlarca çocuk yetersiz beslenmeden dolayı sağlık sorunlarıyla karşılaşarak yaşamını yitiriyor” dedi.

(Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Demirok)



‘KARIN DOYURMAK İÇİN’

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ise “Çocuk yaş grubu için proteinler büyüme ve gelişme açısından çok önemlidir. Bu yaş döneminde protein olarak zayıf beslenme, hem yapısal olarak vücudun büyümesini olumsuz olarak etkiler hem de beyin gelişimini etkiler. Bu durum ülkenin geleceği için de önemli bir durum. Zekâsı yeterince gelişmemiş çocuklardan oluşacak gelecekteki erişkinlerle bir ülkenin ne kadar ileri gidebileceğini tahmin edersiniz” ifadelerini kullandı.

Yetersiz beslenmeden dolayı çocukların tek tip beslendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ömeroğlu, “Çocuklar protein alamıyor onun yerine karbonhidrat tüketiyorlar. Beslenmek için değil sadece karın doyurmak için günlerini geçirdikleri için bol miktarda karbonhidrat alıyorlar. Bu durum da çocuklarda insülin direncine neden oluyor. Diyabet hastalığı çocukların geleceğini tehdit ediyor” diye konuştu.

(Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu)



Yetersiz protein alımının dünyaya henüz gelmemiş bebeklerde bile tehlike yarattığını belirten Prof. Dr. Ömeroğlu, “Gebe kadınlar yeterli beslenemezlerse hem bebeklerde nörolojik sorunlara hem de doğuştan kalp hastalıklarına yol açıyor. Beslenmenin kötü oluşu dünyaya gelmemiş çocukları bile etkiliyor” dedi.

Prof. Dr. Ömeroğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Baklagillere de ulaşmak zorlaştığı için yakında B ve C vitamini eksikliklerini göreceğiz. Tarihte kalmış skorbüt hastalığı ve beriberi hastalığı gibi hastalıklarını göreceğiz. Bu ekonomik kriz en çok kadınları, gebeleri ve çocukları etkileyecek. Devletin bu konuda önlem alması gerek. Bu kadar duyarsız bir şekilde gidilirse toplumun geleceği tehdit altına alınacak. Devletten yeterli duyarlılığı görmüyoruz”