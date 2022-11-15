Uzmanlar uyardı: Yurttaş güvensiz ve çaresiz hissediyor
İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilen saldırıya dair açıklamada bulunan Psikiyatr Cemal Dindar, bu tip olaylardan sonra oluşan endişe ve korku havası nedeniyle toplumsal travmaların tetiklendiğine dikkat çekti.
İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı yurttaşın psikolojisini de olumsuz etkiledi. Uzmanlar bu tip saldırılardan sonra oluşan endişe ve korku havası nedeniyle toplumsal travmaların tetiklendiğine vurgu yaptı. Uzmanlar, bu tip saldırılarının ardından güvensiz ve çaresiz hisseden yurttaşların kalabalık ortamlardan uzak durma eğilimine girdiklerini belirtti.
Psikiyatr Cemal Dindar, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada terör saldırılarının toplumun ve şehirlerin belleğinde hiç silinmeyecek izler yarattığına vurgu yaptı. Dindar, “Her yeni terör saldırısı, acizlik, güvensizlik, çaresizlik benzeri deneyimlere dönüşüyor. Günümüzde sık kullanılan bir kavramla söylersek, sanki toplumsal sistemimizin fıtratında bu saldırılar varmış gibi bir toplumsal algıdan söz ediyoruz. Güvensizlik ortamı ile yıkıcılığın artışı ve acizliği, çaresizliği öfke ile aşma tutumunu yaygınlaştırıyor” dedi.
PSİKOLOJİK DESTEK VERECEK
Türkiye Psikiyatri Derneği, patlamadan etkilenen kişilere yardım sağlamak amacı ile Türkiye Psikiyatri Derneği olarak çalışmalara başladıklarını ve üzerimize düşen yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Yapılan açıklamada “Böylesi üzücü olaylarda kamuoyunun bilgi alma hakkı özenle korunmalı, ancak ruh sağlığını olumsuz etkileyen dehşet verici görüntülerin tekrar tekrar yayımlanmasından kaçınılmalıdır” denildi.
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