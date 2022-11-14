Son Dakika: Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin açıklama

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:08

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralıların sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

