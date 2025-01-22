Uzmanlardan ihmal iddialarına destek: ‘Periyodik olarak kontrol edilmeli’

Yayınlanma: 22.01.2025 - 07:57

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:49

Yangın sonrası ortaya çıkan ihmal iddialarını Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yasa, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Bu tarz otellerde yangın korunma sisteminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken Yasa, “Çünkü burada yapılacak bir ihmalin ölümcül sonuçları olabilir. O yüzden katlar arası duman izolasyonundan alarm sistemine, acil çıkış kapılarından yağmurlama sistemine kadar tüm unsurlar hazır ve uygun biçimde olmalı, periyodik olarak kontrol edilmeli” dedi.

Yangının bu kadar büyümesinin otelde yağmurlama sistemi olmaması ya da düzgün çalışmaması şüphesini yarattığına değinen Yasa, itfaiye yaklaşım yolunun açık olması gerektiğini de vurgulayıp “İtfaiyenin yangının çıktığı yere bir süre müdahale edememesinden bu noktada da bir sıkıntı olduğu görülüyor” belirlemesinde bulundu.

"KİM SİGORTA ETTİ?"

Önlemlerin alınmaması nedeniyle yaşananların sorumlusunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu belirten İş Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, “Almanya, İsviçre, Fransa kayak merkezlerinde yangın güvenliği kontrolü her yıl yapılır. Sigorta kuruluşları bu kontrollerin yapılmadığı otellere sigorta onayı vermez. Bu otele kim, nasıl sigorta onayı verdi?” diye sordu.