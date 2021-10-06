Uzmanlardan toplum bağışıklığı için 'iki doz aşı' uyarısı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Son koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 29 bini aşması, ölümlerin 250’ye yaklaşması ve vakaların 4’te birinin çocuk olması “sonbaharda vakaların yeniden artışı” endişesini de beraberinde getirdi. Uzmanlar, iki doz aşı oranının yüzde 45’lerde olduğunu anımsatarak “Toplum bağışıklığı için yüzde 75’lerin üzerinde olması gereken aşılama oranını halen yakalayamadık” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bugün (dün) sabah itibarıyla baktığımızda ikinci doz aşı uygulanan yurttaş sayısı 45 milyonun biraz üzerinde. Bunlar içinde 6 milyon kadar iki doz Sinovac aşısı olduklarını da varsayacak olursak henüz aşılanmış yurttaş oranında yüzde 50’nin altındayız. Oysa tam aşılanmış nüfusun oranının yüzde 70’lerin üzerine çıkmadan güçlü bir yanıt veremeyeceğimiz ortada. Okulların açılmasıyla birlikte beklediğimiz gibi olgularda artış oldu ve maalesef ölümlerde de bir azalma söz konusu değil” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın olgulardaki artışın önemli bir bölümünün çocuk yaştakiler olduğunu söylediğini anımsatan Pala, “Sağlık Bakanlığı olguların ve ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımını açıklamıyor” diye konuştu.

KIŞ ZOR GEÇER

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer ise tam doz aşılamanın düşük olduğuna dikkat çekerek “Hedef olan yüzde 75-80’lerin yaklaşık yarısındayız. Okulları açtık, hareketlilik var, bütün devlet daireleri, işyerleri her yer salgın bitmişçesine açıldı. HES kodu bile artık pek çok yerde sorgulanmıyor. Düzenli, hızlı testler yok, karantina süreleri kısaldı, filyasyon yetersiz. Böyle devam ederse kışın vakalar daha da artacak” dedi.