Uzmanlardan uyarı: Ege risk altında

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 05:59

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 05:59

Türkiye’de yaklaşık 20 yerde deprem üretebilecek diri fayların bulunduğunun anlatan Jeoloji mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl- Yedisu ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı ile Balıkesir, Kahramanmaraş- Türkoğlu bölgelerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

MAHALLELER FAY ÜZERİNDE

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu bir kez daha hatırlatan Aykan, “Ülkemiz dünyanın en aktif tektonik kuşaklarından olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunuyor, ülkemizin sınırları içerisinden iki önemli fay olan Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı geçmektedir. Ülkemizde 24 kentimizin, 110 ilçemizin, 500’ü aşkın mahallemizin, 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerinde yer aldığı bilinmektedir.

DİRİ FAY UYARISI

Türkiye’de deprem riski altında bulunan iller hakkında da bilgiler veren Aaykan, “Ülkemizde Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkâri ve Bingöl illerimiz diri fay üzerindedir” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle 4 noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aykan, “Türkiye’de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Kırılma zamanı gelmiş, yeterli derecede gerilim birikmiş, her an kırılabilecek fay parçaları. Bilimsel çalışmaların, özellikle Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl-Yedisu ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı ile Balıkesir, Kahramanmaraş-Türkoğlu taraflarında yakın gelecekte deprem olacağı yönünde olduğunu birçok kez ifade ettik, buralara dikkat edilmesini, hazırlık yapılması gerektiğini birçok bilim insanları da uyarmıştı" şeklinde konuştu.

Aykan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük bir depremde, Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm iller; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ ağır bir şekilde etkilenecektir ve depreme hazırlıksız yakalanılması durumunda da büyük bir kaos yaşanabilir” ifadelerine yer verdi.