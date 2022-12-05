Uzmanlardan uyarı: Grip ve Covid vakaları arttı
Küresel ısınmayla birlikte aralık ayını artık sonbaharın sonu gibi düşünüldüğünü aktaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, “Hastanelere başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Covid-19 virüsü de diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına katıldı. Grip ya da nezle vakaları bu dönemde Covid-19 da dahil olmak üzere yaygınlaştı” diye konuştu.
Son dönemede grip ve Covid-19 vakalarının yaygınlaştığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, toplu alanlarda maske kullanımının önemine dikkat çekti.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Cem Miman, son zamanlarda artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Miman, “Geçmiş senelerde aralık ayı kış mevsimiydi ancak küresel ısınmayla birlikte aralık ayını artık sonbaharın sonu gibi düşünüyoruz. Havaların iyi gitmesi veya çok değişkenlik göstermesi, insanların gribe ya da nezleye yakalanma riskini artırıyor. Bize başvuran vakaların çoğunluğunu artık üst solunum yolu enfeksiyonu ve grip-nezle vakaları oluşturuyor. Covid-19 virüsü de diğer viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına katıldı. Grip ya da nezle vakaları bu dönemde Covid-19 da dahil olmak üzere yaygınlaştı” diye konuştu.
"ANTİBİYOTİK ALMAYIN, MASKE TAKIN"
Alınması gereken önlemleri de anlatan Prof. Dr. Miman, “Covid-19 veya gribe karşı her türlü önlemimizi almamız gerekiyor. Bağışık sistemi düşük olan insanların, yaşlıların, kronik hastalığı olan insanların kendilerinin hem maske kullanarak hem hijyenlerine dikkat ederek hem de genel grip aşısı ya da Covid aşısı kullanarak korunmaları gerekiyor. Genel olarak grip, Covid-19 olmasa bile dünyada hala ölümcül hastalıklar listesinde. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekiyor. Bu aylarda sıkı giyinmek, bol sıvı içmek, dinlenmek, toplu yerlerde maske takmak gibi önlemlerimizi almamız gerekiyor. Grip tedavisi seçenekleri arasında antibiyotik yer almıyor. Vücudun dinlendirilmesi, C vitamini alınması, bol su içilmesi tedavi açısından önemli. Çevremize yaymamak için de izole olmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
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