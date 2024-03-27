Uzmanların uyarılarına karşın çalışmaların sürdüğü Akkuyu’da yerleşke büyütülecek: Nükleer şehir genişliyor

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

Bölgeye 852 konut, 75 odalı otel, kültürsel alan, spor merkezi ve ticari alan yapılacak. Tartışmaların odağındaki Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi, personel yerleşkesinde kapasite artışı yapmak için adımını attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket, mevcuttaki 831 konut sayısını bin 683’e çıkarmayı talep etti.

Toplamda 132 bin 587 metrekarelik alanda yapılacak proje için şirket, 1 milyar 479 milyon TL harcayacak.

ORMANLIK ALAN

Tamamı orman arazisinden oluşan alanda yapılacak proje kapsamında 500 personel istihdam edilecek.

Projeye ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü’nün verdiği görüşte, “Ormanlık alanın yakın çevresinde ekolojik dengenin bozulmaması, yaban hayvanlarının korunması koşullarıyla söz konusu parsellerin imar planı çalışmaları kapsamında sakınca görülmemiştir” denildi.

YÜKLENİCİ DE TANIDIK

Yerleşkenin yapımını Özaltın İnşaat yapacak. Hayrettin Özaltın’a ait şirket, iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın da ortağı olarak biliniyor. Özaltın’ın ismi 17- 25 Aralık operasyonlarında da geçmiş, 41 kişilik gözaltı listesinde yer almıştı. Santralı için tahsis edilen ormanlık alanlar 1400 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.