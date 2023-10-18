Uzunçayır'da metrobüs kazası: Duraklarda uzun kuyruklar oluştu!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:02

Güncelleme: 18.10.2023 - 10:25

İstanbul'da Avcılar Söğütlüçeşme seferini yapan iki metrobüs Uzunçayır mevkiinde saat 07.50 sıralarında çarpıştı.

İddiaya göre iki metrobüsün karıştığı kaza sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

DURAKLAR DOLDU TAŞTI!

Kaza sonrasında, metrobüs seferleri tek şeritten verildi. Kazanın ardından uzun otobüs kuyrukları oluştu, istasyonlarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

1 saat süren çalışmaların ardından seferler normale döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesinin devam ettiği aktarıldı.