Uzunçayır'da metrobüs kazası: Duraklarda uzun kuyruklar oluştu!
Kadıköy Uzunçayır durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 yolcu yaralanırken, trafikte aksama yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.
İstanbul'da Avcılar Söğütlüçeşme seferini yapan iki metrobüs Uzunçayır mevkiinde saat 07.50 sıralarında çarpıştı.
İddiaya göre iki metrobüsün karıştığı kaza sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
DURAKLAR DOLDU TAŞTI!
Kaza sonrasında, metrobüs seferleri tek şeritten verildi. Kazanın ardından uzun otobüs kuyrukları oluştu, istasyonlarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.
1 saat süren çalışmaların ardından seferler normale döndü. Polisin kaza ile ilgili incelemesinin devam ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Satış rekortmeni model artık elektrikli
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- 'Öndeyiz, kazanacağımız görülüyor'