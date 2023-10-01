Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı!
Son dakika haberi... Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı
Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında saat 12.00 sıralarında iddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza sonrası metrobüs yolunda yoğunluk oluştu. Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.
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