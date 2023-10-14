İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında zorunlu değişiklik!

İstanbul'da metrobüs hattında, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinden yapılacağı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:49
İstanbullular dikkat: Metrobüs hattında zorunlu değişiklik!
Abone Ol google-news

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (İETT) X sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla yarın 12.15-14.30 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yönünün kapatılacağı aktarıldı.

ARAÇLAR FSM'YE YÖNELECEK

Bu nedenle metrobüs hattında Söğütlüçeşme ile Zincirlikuyu arasındaki seferlerin FSM üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, "Metrobüs araçları Söğütlüçeşme'den metrobüs hattından çıkarak FSM'ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında FSM Levent çıkışında Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istasyonuna ulaşacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü fatih sultan mehmet köprüsü Metrobüs metrobüs durağı metrobüs kazası

İlgili Haberler

Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı!

Son dakika... İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, vapur bedavı mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim'de metro, metrobüs, otobüs, vapur bedavı mı?
D-100'de metrobüs için ayrılan yola dubaları deviren sürücü yakalandı

D-100'de metrobüs için ayrılan yola dubaları deviren sürücü yakalandı

En Çok Okunan Haberler