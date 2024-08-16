Uzunköprü'deki köpek katliamı nedeniyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Uzunköprü Belediyesi vahşi çöp depolama alanında çuvalların içerisine konulmuş halde yaklaşık 15 sahipsiz köpeğin cansız bedenlerinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, Uzunköprü Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanı olduğu bildirildi.

ANKA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 22:05
Uzunköprü'deki köpek katliamı nedeniyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
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Uzunköprü Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi güvenlik kameralarını ve araç takip sistemini inceleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Uzunköprü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu bildirilen G.K., S.D., Ö.B. ve A.Ş. savcılık ifadesi için adliyeye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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