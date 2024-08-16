Uzunköprü'deki köpek katliamı nedeniyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 22:05

Güncelleme: 16.08.2024 - 22:05

Uzunköprü Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evi güvenlik kameralarını ve araç takip sistemini inceleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Uzunköprü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu bildirilen G.K., S.D., Ö.B. ve A.Ş. savcılık ifadesi için adliyeye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.