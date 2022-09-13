Vadi İstanbul AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

13 Eylül 2022 Salı, 15:15

Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada Azerbaycan uyruklu Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov(28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi (33), Fatih Mehmet Kamaç (50), yaralanmıştı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin mayıs ve eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu şüphelilere yurtdışına kaçma ihtimaline karşılık yurtdışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.