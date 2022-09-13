Vadi İstanbul AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Ayazağa'da bir AVM'de meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Kimliği belirlenen ve halen aranan firarı şüpheliler hakkında yurtdışı yasağı konuldu.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 15:15
Vadi İstanbul AVM'de çıkan çatışmada gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
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Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada  Azerbaycan uyruklu  Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov(28)  İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi (33), Fatih Mehmet Kamaç (50), yaralanmıştı. 

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden  çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü belirtildi.

Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin mayıs ve eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan  uyruklu şüphelilere yurtdışına kaçma ihtimaline karşılık yurtdışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.


AVM sarıyer Azerbaycan

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