Sarıyer'de doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Otomobilin içinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, saat 02.30 sıralarında, Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 AIU 827 plakalı otomobil, önce kaldırımda bulunan doğalgaz kutusuna çarparak takla attı.
Otomobil, önünde park halinde bulunan servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Kaza sonrası otomobilde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmaması için gazı keserek tedbir aldı. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.
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