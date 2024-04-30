Sarıyer'de doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Sarıyer'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Otomobilin içinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 07:51
Sarıyer'de doğalgaz kutusuna çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 02.30 sıralarında, Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 10 AIU 827 plakalı otomobil, önce kaldırımda bulunan doğalgaz kutusuna çarparak takla attı.

Otomobil, önünde park halinde bulunan servis minibüsüne çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kaza sonrası otomobilde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, herhangi bir olumsuzluk olmaması için gazı keserek tedbir aldı. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.


sarıyer haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna'ya satıldığı iddia edilmişti... Kazakistan’dan yalanlama geldi!

Ukrayna'ya satıldığı iddia edilmişti... Kazakistan’dan yalanlama geldi!
Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 kişi yaralı

Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 kişi yaralı
Red Bull Four 2 Score’da kazanan Futbolun Çavuşları!

Red Bull Four 2 Score’da kazanan Futbolun Çavuşları!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?

AKP’den ‘Özel-Erdoğan’ görüşmesi açıklaması: Görüşme nerede olacak, masada neler var?
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün yağmur yağacak mı?
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’
Özgür Özel'in çağrısı sonuç verdi: AKP'den istifa edip CHP'ye katıldılar

Özgür Özel'in çağrısı sonuç verdi: AKP'den istifa edip CHP'ye katıldılar
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
Seçimi Murat Kurum kazanacak demişti... Astrolog Nuray Sayarı neden yanıldığını açıkladı

Seçimi Murat Kurum kazanacak demişti... Astrolog Nuray Sayarı neden yanıldığını açıkladı
MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”

MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”