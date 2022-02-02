Vahap Seçer’den çağrı: Yurttaşlar limon yesin

02 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Çiftçi başta limon olmak üzere narenciye ürünlerini değerinde satamadı. Birçok bahçede ürün dalında kaldı. Çiftçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin (MBB) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da narenciye almasını bekliyor. Başkan Seçer de bu talebe sıcak bakıyor. MBB Başkanı Vahap Seçer, diğer illerdeki belediye başkanlarına “Limonu bizden alın, vatandaşa ücretsiz dağıtın” çağrısında bulundu.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAĞIZ”



CHP’li dört büyükşehir belediyesi, Mersin’deki limon üreticilerine destek olmak için yeni bir uygulama başlattı. Belediyeler, 100 bin kilogram limonu yurttaşlarla buluşturacak. Seçer, yaptığı paylaşımda, “İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla işbirliği yaptık.100 bin kilogram limonu Mersin’li üreticilerimizden alıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız” açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uygulamaya destek vererek, “Hem üreticiyi destekleyeceğiz hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız” ifadelerini kullandı.