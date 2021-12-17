Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli kadınlara seslendi: Başarana sorgusuz iş

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracaklarını belirterek iktidarın kadın politikalarını eleştirdi. Seçer, “Kadına yönelik daha fazla yasal düzenlemeler yapılmalı, çalışmalar artırılmalı” dedi.

Vahap Seçer, kentte kadınlara yönelik yürüttükleri projeleri Cumhuriyet’e anlattı. Göreve geldiğinde yüzde 18 olan kadın personel oranını, yüzde 21’lere çıkardıklarını söyleyen Seçer, “Cinsiyet eşitsizliğine karşı çalışmaya önce belediyede başladık. ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı kurduk. Kadın odaklı çalışılan bir birim kurulsun istedik. Kadınlarımıza belediyemizde iş imkânı yaratmak ve kadın çalışan oranını artırmak istiyoruz” dedi. Kadınlara belediyede istihdam sağladıklarını da kaydeden Seçer, “Otobüs şoföründen marangoza, daire odası başkanından müdüre kadar birçok belediye personelimiz kadın: Buradan da kadınlara çağrı yapıyorum; Kadınlar şoförlüğü, otobüs kullanmayı öğrensinler, uygun ehliyeti alsınlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat etsinler. Sınavda başarılı olurlarsa sorgusuz sualsiz işe alacağız. İhtiyaç olan her alanda erkek işgücü algısından öte kadınları ön plana almak istiyoruz. Özellikle vatandaşla yüz yüze gelinecek alanlarda kadınların olmasını istiyoruz” diye konuştu.

"POTANSİYELİNİ BİLİYORUZ"

Seçer, “Mersin’den Kadın Kooperatifi”yle entegre çalıştıklarını ve üretici kadınları desteklediklerine dikkat çekerek “Üretici kadınlarımıza, belediyemizin tarım projelerinde ve hayvancılık projemizde öncelik veriyoruz. Bitkisel üretim bazında yaptığımız fidan desteğinde kadınları önceliyoruz. Mersin’i güzelleştiren çiçekleri de kooperatifte çalışan kadınlarımız yetiştiriyor. Fide fidanlarını üretiyor, biz de kullanıyoruz” diye konuştu.

"PROJE KIZLARIMIZ İÇİN"

Başkan Seçer, “Köylerimizdeki 10-12 yaşları arasındaki başarılı sporcularımızı seçiyoruz. Yurtlarımıza yatılı olarak alıyoruz ve spor alanlarında destekliyoruz. Şu an 55 kızımız eğitim görüyor. Projemizi büyütme adına bir o kadar daha kapasiteli yerleşke yapıyoruz. Yapımı bittiği zaman kişi sayısını 120’ye çıkaracağız. Biz genç kızlarımızın her zaman ayaklarının üzerinde durmalarını istiyoruz” dedi.

"KADINLARIN YANINDAYIZ"

Kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarını söyleyen Seçer, iktidarın politikalarını eleştirerek “Ben, algı yaratmaktan ziyade olgunun ne olduğuna bakmak isterim. Olgu yani gerçek de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını gösteriyor. Kadına yönelik daha fazla yasal düzenlemeler yapılmalı, çalışmalar arttırılmalı. Biz, Mersin’de, Kadın Danışma Merkezi’nden sığınma evine, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden terapi hizmetlerine kadar birçok alanda kadınların yanındayız. Ayrıca iki tane de Kadın Misafirhane ile hizmet vermeye çalışıyoruz. Evinde problem yaşayan ya da şiddet gören kadınlarımızı buralarda misafir ediyoruz ve destek oluyoruz. Kadınların çeşitli toplumsal problemleri var ve biz de psikolojiden hukuka kadar çeşitli alanlarda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

