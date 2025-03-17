Vahdettin'in torununun torunu soyuldu: 1 ay sonra farketti

Sultan Vahdettin'in torununu torunu olan Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki evinin soyulduğu ortaya çıktı. Evdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, emniyete gitti.

Vahdettin'in torununun torunu soyuldu: 1 ay sonra farketti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:13

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Padişahı Sultan Vahdettin'in torununu torunu olan Mesude Evliyazade’nin evi soyuldu.

Ekol TV’nin aktardığına göre, Mesude Evliyazade güvendiği bir ajans aracılığıyla Sarıyer'deki lüks evine yatılı yardımcı aldı.

Evde yatılı olarak kalan yardımcı, Evliyazade'nin evindeki kıyafetlerin, çantaların ve ayakkabılarının ardından daha büyük bir soyguna yöneldi.

1 AY SONRA FARK ETTİ

Evdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, soluğu poliste aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı yapılan sorgulamada, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti.

Soruşturma sonunda, çalınan mücevherlerin büyük kısmının satıldığı belirlenirken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Osmanlı hanedanına ait değerli eşyaların akıbeti merak konusu oldu.


Etiketler: #Sultan Vahdettin #torun #soyuldu

İlgili Haberler

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Osman Rifat İbrahim, Madrid'de öldü

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Osman Rifat İbrahim, Madrid'de öldü
Vahdettin Mezarının Onarılmasının Anlamı

Vahdettin Mezarının Onarılmasının Anlamı
Türkiye, Vahdettin'in Şam'daki mezarını restore edecek

Türkiye, Vahdettin'in Şam'daki mezarını restore edecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler