Vahşetin adresi: Sultangazi... Mahallelinin baktığı 3 yavru kedi öldürülmüş halde bulundu

Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:49

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:05

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iki bina arasındaki boş arazide anne kedi ve dört yavrusuna bakan Gül Koçak, kedileri beslemeye gitti.

İddiaya göre anne kedinin sesini duyan Koçak, üç yavru kedinin öldüğünü gördü. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Koçak ardından üç yavru kediyi gömdü.

Anne kediyle bir yavrusunun da kayıp olduğu öğrenildi.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK OLMAZ"

Yaklaşık üç gündür kedileri beslediğini söyleyen Gül Koçak, "Ben buraya iş yerinden kutu getirip yuva yapmıştım yavrular üşümesin diye. Bunu yapan iki kez yırttı attı kutuyu. Hayvanlara çok eziyet etmişler, basmışlar üstlerine. Hayvanlardan ne istediniz ağızları var dilleri yok. Vicdansızlar. Küçücük kutuya sığdıramadınız" diyerek gözyaşı döktü.

Koçak daha sonra yavru kedileri toprağa gömdü. Yavru kedileri sahiplenerek onlara baktığını söyleyen Koçak, "Bunları sahiplenmiştim. Dört yavru vardı. Boş arsaya yuva yaptım. Hayvanları burada dövmüşler, bir de üstüne basıp ciğerlerini çıkarmışlar. Böyle vicdansızlık, böyle insafsızlık olmaz. Kimseye zararı olmayan bu hayvanlardan ne istedin? Sabah bu hayvanların annesinin çığlığını duydum, gözümün önünden gitmiyor. Resmen havaya doğru bakarak, bağırıyordu. İçim yandı. Şurada küçük bir kutu vardı kutunun içinde büyüsünler dedim. Size ne zararı var ? Bunu yapan aklı başında yetişkin biri, çocuk yapmaz. Çünkü, çocuklar besliyordu. Bunu, hayvanları burada beslememi istemeyen kişiler yaptı. Üç gündür burada hayvanlar üç gündür bakıyorum. Anne kedi, kayıp olan diğer yavrusunu aramaya mı gitti bilmiyorum. Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?" şeklinde konuştu.